Мать Сильвестра Сталлоне умерла на 99-м году жизни

https://static.news.ru/photo/bef62f06-fcb3-11ea-91df-fa163e074e61_660.jpg Жаклин Сталлоне Фото: officialjackiestallone/instagram.com

Мать американского актёра Сильвестра Сталлоне Жаклин умерла 22 сентября в возрасте 98 лет. Об обстоятельствах её смерти не сообщается.

Как отмечает американское издание TMZ, Жаклин Сталлоне была ведущей ежедневных телешоу, где демонстрировала, как правильно упражняться с гантелями, она открыла тренажёрный зал специально для женщин и боролась за права прекрасного пола. В молодости женщина выступала в цирке, а в 90-е годы увлеклась астрологией и выпустила несколько книг.

Жаклин воспитала троих детей: актёра Сильвестра Сталлоне, музыканта и певца Фрэнка Сталлоне, актрису Тони Д’Альто.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известный российский актёр Дмитрий Жулин погиб в ДТП. Авария произошла на 61-м км автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Актёр при выезде на главную дорогу не уступил трассу автобусу. Кроме Жулина в иномарке находился ещё один человек, он госпитализирован в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали.