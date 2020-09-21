Мать Сильвестра Сталлоне умерла на 99-м году жизни

Мать американского актёра Сильвестра Сталлоне Жаклин умерла 22 сентября в возрасте 98 лет. Об обстоятельствах её смерти не сообщается.
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Жаклин воспитала троих детей: актёра Сильвестра Сталлоне, музыканта и певца Фрэнка Сталлоне, актрису Тони Д’Альто.
Ранее NEWS.ru сообщал, что известный российский актёр Дмитрий Жулин погиб в ДТП. Авария произошла на 61-м км автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Актёр при выезде на главную дорогу не уступил трассу автобусу. Кроме Жулина в иномарке находился ещё один человек, он госпитализирован в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали.
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