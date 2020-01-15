https://static.news.ru/photo/b4cfc7b0-378a-11ea-94ed-fa163e074e61_660.jpg Пелагея Фото: pelageya_insta./instagram

Мама Пелагеи Светлана Ханова, которая является также её директором, впервые прокомментировала развод певицы с хоккеистом Иваном Телегиным. По её словам, людям с такими характерами сложно быть вместе и строить нормальную семью.

Так сложилось. Два характера, две сильные личности... Будет дальше жить и растить дочку. Я не вмешиваюсь, не даю советов. Я её продюсер в творчестве, но не в жизни, — поделилась она.

По её словам, супруги расстались мирно, без скандалов и договорились о совместном воспитании ребёнка.

Это их решение. Склоки случаются, когда в деньги всё упирается. Но здесь-то этого нет, — подчеркнула женщина.

Она объяснила, что Иван и Пелагея познакомились четыре года назад. На тот момент спортсмен был свободным человеком. Несмотря на то что в прессе певицу часто называют разлучницей, на деле всё обстояло иначе. По словам Светланы, её бывший зять не собирался жениться на бывшей девушке. Она намеренно выставила Пелагею в плохом свете, чтобы отомстить Ивану, передаёт StarHit.

Поля никогда не была ни разлучницей, ни ревнивицей сумасшедшей. Она — нормальная живая женщина, — заключила мама артистки.

Ранее Пелагея подтвердила слухи о расставании со своим мужем, нападающим московского ЦСКА Иваном Телегиным. 33-летняя певица подчеркнула, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни. Она выразила надежду, что развод им удастся пережить достойно, решить все вопросы интеллигентно и остаться хорошими родителями для двухлетней дочери, писал NEWS.ru.