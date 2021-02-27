Мать Королёвой жаждет встречи с Малаховым после его шоу об изменах Тарзана

https://static.news.ru/photo/2215febc-79ce-11eb-bd13-96000091f725_660.jpg Фото: Наташа Королева/vk.com

Мать певицы Наташи Королёвой возмущена передачами Андрея Малахова, в которых он вынес на обсуждение широкой публики грязные истории, связанные с её зятем Тарзаном.

Людмила Порывай убеждена, что именно телеведущий причастен к травле её дочери на федеральных каналах. Она заявила, что Малахов предоставлял эфир даже явным аферисткам, рассказывавшим абсолютные небылицы. По словам Порывай, он должен ответить за произошедшее.

Когда я приеду в Москву, хочу лично встретиться с руководством Первого канала и с Малаховым. Хотелось бы пообщаться, посмотреть в его глаза. Может, я что-то не понимаю в жизни, но если ты друг, то оставайся им до конца. А то как-то всё выглядело мерзко именно в его программах. У меня сложилось такое ощущение, будто его продакшен всю эту историю и замутил, — рассказала 75-летняя мать Королёвой изданию «Собеседник».

Женщина добавила, что совершенно не ожидала от Андрея Малахова такой подлости, тем более он считался другом семьи. Однако она верит в «закон бумеранга» и не сомневается в том, что все причастные к этой истории понесут кармическое наказание.

Ранее NEWS.ru писал, что муж Наташи Королёвой Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, рассказал о том, как будут наказаны его бывшая любовница Анастасия Шульженко и её подруга Милана Миломанова. Провинциальные красотки стали известны благодаря скандалу с изменой, в который угодил Тарзан.

Шульженко опубликовала видео, где милуется с культуристом, после чего он чуть не расстался с женой. Сейчас танцор написал на обеих подружек заявление, по его словам, на данный момент ведутся процессуальные действия.