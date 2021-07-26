Мать избитого сына Пьехи исхудала из-за стресса

Модель Наталья Горчакова, которая является матерью сына Стаса Пьехи, призналась в сторис своего Instagram, что сильно похудела из-за стресса. За прошедшую неделю она скинула шесть килограммов — так сильно переживала за избитого ребёнка.

Экс-супруга певца рассказала: она хотела похудеть к лету, однако планировала это сделать «без треша с сыном, адвокатов и суда».

Но вселенная слышит только посыл, так что бойтесь своих желаний и отправляйте просьбы с уточнениями, — написала она.

knyaginya/instagram.com

Две семьи неделю назад оказались в центре крупного скандала. Ирина Безбородова, супруга российского арбитра Владислава Безбородова, как утверждают Пьеха и его бывшая супруга, «швырнула на землю» их семилетнего сына за то, что мальчик проткнул её надувной бассейн карандашом. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее адвокат семьи Пьехи Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru раскрыл судьбу бассейна Ирины. Также стало известно, что теперь ей могут назначить психиатрическую экспертизу. Решение примет следствие.