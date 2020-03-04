https://static.news.ru/photo/16011638-5d8d-11ea-bf9b-fa163e074e61_660.jpg Илья Прусикин Фото: Фото: littlebigbandofficial/facebook.com

Мать Ильи Прусикина призналась, что советовала сыну бросить музыку и стать профессиональным психологом.

Солист группы Little Big окончил СПбГУКИ по специальности «психология». Однако он всё-таки решил следовать своей мечте, поэтому и создал через некоторое время свой первый музыкальный коллектив. Сейчас мать исполнителя, узнав о том, что ему выпала честь представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение», гордится своим сыном.

Я горжусь. Любая мама будет гордиться! — отметила Анна Прусикина в разговоре с «КП».

Сейчас женщина собирается приехать в гости к сыну, чтобы его морально поддержать.

Как ранее передавал NEWS.ru, продюсер Яна Рудковская уверена, что группа Little Big, которая представляет Россию на Евровидении, может стать фаворитом конкурса.

Она отметила, что российский коллектив слушают по всему миру и на смотр в Нидерландах они поедут на пике своей популярности. Продюсер выразила уверенность, что группа войдёт в тройку победителей конкурса.