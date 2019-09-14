Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв и её мать экстренно приехали к ней в больницу. Вечером 14 сентября они были серьёзно взволнованы.

Об этом сообщает «Пятый канал».

Ранее News.ru сообщал, что медики приняли решение о прекращении лечения актрисы Анастасии Заворотнюк. Её состояние ухудшается, и врачи считают дальнейшие действия противопоказанными. Сначала её выписали из польской клиники по той же причине. Артистка попыталась найти специалистов в Москве, но её согласились принять только в одной больнице. В результате там тоже перестали проводить терапию.

News.ru в соцсетях