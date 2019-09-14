https://static.news.ru/photo/b1acec32-d73d-11e9-b5c2-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв и её мать экстренно приехали к ней в больницу. Вечером 14 сентября они были серьёзно взволнованы.

Об этом сообщает « Пятый канал ».

Ранее News.ru сообщал, что медики приняли решение о прекращении лечения актрисы Анастасии Заворотнюк. Её состояние ухудшается, и врачи считают дальнейшие действия противопоказанными. Сначала её выписали из польской клиники по той же причине. Артистка попыталась найти специалистов в Москве, но её согласились принять только в одной больнице. В результате там тоже перестали проводить терапию.