Мать Гарика Харламова обратилась к бывшей снохе Мать Харламова поздравила бывшую супругу сына с днем рождения

Мама Гарика Харламова Наталья в Instagram (деятельность в РФ запрещена) обратилась к бывшей возлюбленной сына актрисе Екатерине Ковальчук и поздравила ее с 31-летием. К публикации она прикрепила фото с именинницей. В начале февраля девушка так же поздравила бывшую свекровь.

Будь счастлива, самая прекрасная, — написала Харламова.

Сама Ковальчук ранее опубликовала фото, под которым поздравила себя с праздником. Она написала, что чувствует себя, будто родилась заново. Актриса пожелала себе легкого пути на новом этапе жизни. Она сопроводила запись видеороликом, снятым на Гавайях. По информации инсайдеров, Ковальчук отдыхает на острове с друзьями.

Ранее Харламов в эфире шоу «Натальная карта» сообщил об отсутствии у него любимой девушки. После слов ведущей о том, что ему нужна красивая подруга с характером, юморист заявил, что при встрече сразу узнает ее. Когда же она извинилась перед Ковальчук, Харламов заметил, что извиняться не перед кем и спутницы у него нет. До Ковальчук Харламов семь лет прожил в браке с актрисой Кристиной Асмус.