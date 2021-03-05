Мать Фриске ответила Барецкому на слухи о похищении тела дочери

https://static.news.ru/photo/688fcd50-7d98-11eb-a51a-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Ольга Копылова, мать умершей певицы Жанны Фриске, отреагировала на заявление шоумена Стаса Барецкого о том, что тело певицы было выкопано из могилы через несколько дней после похорон.

Вы посмотрите, кто эту новость распространил. Стас Барецкий. Абсолютно неадекватный человек. Это же полный бред, — заявила Копылова в интервью «Вечерней Москве».

Она заверила, что тело Жанны находится на кладбище в Балашихе, где её и похоронили, а заявления Барецкого не соответствуют действительности.

Скандально известный шоумен рассказал, что работающий на Николо-Архангельском кладбище друг признался ему, что могила Фриске давно пустует. Барецкий утверждает, что тело певицы могли вытащить фанаты или сектанты, а администрация кладбища не стала поднимать шумиху.

Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Она боролась с опухолью головного мозга. У неё остался сын Платон, который родился от телеведущего Дмитрия Шепелева.

Как писал NEWS.ru, Владимир Фриске заявил, что его бывший зять Дмитрий Шепелев снял со счетов дочери 15 млн, а потом ещё 5 млн. Это произошло, когда певица уже была в больнице и не могла осознать, что происходит. Теперь отец Жанны хочет привлечь телеведущего к ответственности.