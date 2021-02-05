Мать Давы не желает быть культурной, пока её «ребёнка поливают грязью»

https://static.news.ru/photo/6dff28bc-68f3-11eb-87af-96000091f725_660.jpg Фото: Instagram / an_na898

Мать российского блогера Давида Манукяна Анна заявила одной из пользовательниц Сети, что не жалеет о том, что сказала о певице Ольге Бузовой, и не собирается быть культурной, пока её сына поливают грязью в медийном пространстве.

Дело в том, что одна из подписчиц заявила, что не понимает, как такому порядочному Даве досталась «такая мать», намекая на то, что женщина повела себя некультурно по отношению к бывшей девушке блогера.

Анна Манукян не стала долго раздумывать над ответом.

А пусть на твоего ребенка грязь льют, а ты в ножки падай и целуй. Главное, что будешь культурная! — написала она.

Instagram / an_na898

Давид Манукян и Ольга Бузова расстались в январе 2021 года после свадьбы на Мальдивах, которая впрочем, не имеет юридической силы в России. Как ранее писал NEWS.ru, Дава на своей официальной странице в социальной сети обнародовал фрагмент нового трека. Грустная песня о любви, вероятнее всего, посвящена расставанию артиста с певицей Ольгой Бузовой.

Бузова тем временем продолжает принимать подарки на свой 35-й день рождения. Она выложила в Instagram сторис, в котором показала внушительную коробку с логотипом Cartier. Внутри оказалось ожерелье из золота с бриллиантами.