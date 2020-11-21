Мать Бузовой рассказала о последствиях инсульта дочери

https://static.news.ru/photo/dedf3588-2be8-11eb-ba81-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать телеведущей Ольги Бузовой рассказала о последствиях, с которыми столкнулась после перенесённого инсульта 32-летняя сестра певицы Анна.

В нашей стране разве можно жить без нервов? Ждём, когда она вернётся домой. Не знаем пока, когда это случится. Есть последствия инсульта. Какие точно, не знаем. Ждём, как пройдёт восстановление, — цитирует Ирину Бузову KP.RU.

Мать девушки работает врачом одной из стоматологических клиник. Она шокирована произошедшим. Больше всего женщину пугает неизвестность, ведь причина проблем со здоровьем дочери не установлена. Также неизвестно, из-за чего произошёл инсульт.

Ранее телеведущая Ольга Бузова в своём Instagram обратилась к сестре, которая пережила инсульт. По словам знаменитости, первые дни она не могла поверить в случившееся. В настоящее время Анна находится на стадии восстановления и реабилитации. В заключение Бузова извинилась перед сестрой за то, что не смогла уберечь её от недуга.

Инсульт у Анны Бузовой произошёл неделю назад. У девушки была серьёзно нарушена речь, она потеряла чувствительность в правой руке и ноге.