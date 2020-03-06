https://static.news.ru/photo/67eff378-5fbe-11ea-98b6-fa163e074e61_660.jpg Дженнифер Энистон и Брэд Питт Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Мама Брэда Питта переживает из-за отношений сына с бывшей женой и голливудской актрисой Дженнифер Энистон. Она надеется на их скорейшее воссоединение.

Она не перестанет говорить Брэду, чтобы он не испортил всё, как раньше. Джейн (мама Питта. — NEWS.ru) и Джен всегда хорошо ладили и поддерживали связь, даже когда Брэд был женат на Анджелине Джоли, — пишет издание Gossip Cop со ссылкой на источник.

Также человек, знакомый с ситуацией, отмечает, что многие голливудские звёзды уже обсуждают слухи о воссоединении пары.

Как сообщал NEWS.ru, в январе 2019 года 55-летний голливудский актёр и отец шестерых детей Брэд Питт ушёл от Анджелины Джоли к Шарлиз Терон.