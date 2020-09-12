I made Beyonce: мать Бейонсе похвасталась мемом о себе

Мать американской певицы Бейонсе, модельер Тина Ноулз, опубликовала мем, который приравнивает рождение её звёздной дочери к достижениям ведущих предпринимателей.
Ноулз на своей странице в Instagram выложила картинку-комикс из двух кадров. На первом изображены Марк Цукерберг, Джек Дорси и Стив Джобс, которые говорят, что сделали Facebook, Twitter и Apple. На втором кадре присутствует мать певицы с репликой «Я вас умоляю, зато я сделала Бейонсе» (в оригинале использован нецензурный речевой оборот).
Ноулз пояснила, что этот мем ей прислали уже трижды, поэтому она решилась опубликовать его. Модельер также рассказала, что встречалась с основателем Twitter Джеком Дорси лично и он «очень клёвый». По её словам, у предпринимателя очень щедрое сердце.
Как писал NEWS.ru, в июне ямайская танцовщица Л’Антуанетт Стайнс подала иск против Бейонсе и её супруга рэпера Jay-Z. Истица утверждает, что артисты использовали интервью с ней в начале музыкальной композиции без разрешения.
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