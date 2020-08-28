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Мать Аллы Вербер умерла спустя год после похорон дочери

14:19, 28 августа 2020 218
Татьяна Абрамовна Татьяна Абрамовна Фото: МССМШ им. Гнесиных

Мать покойной Аллы Вербер Татьяна Абрамовна умерла в первую годовщину похорон дочери. Печальную новость сообщила дочь фэшн-директора ЦУМа Екатерина. О трагических событиях в семье она рассказала у себя в Instagram.

В пятницу, 14 августа, покинула этот мир моя прекрасная бабушка, Татьяна Абрамовна Вербер. Она ушла в тот самый день, когда была похоронена моя мама, ровно через год, — написала она на своей странице.

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По словам Екатерины, жизнь бабушки была полна испытаний. Она пережила блокаду, переходила Ладогу, а в 1979 году эмигрировала в Монреаль. Спустя два года после переезда в Канаду Татьяна Абрамовна похоронила мужа. Он умер от рака. У неё двое детей, четверо внуков и 10 правнуков.

Дочь Аллы очень сожалеет о том, что не смогла проводить родственницу в последний путь. Виной всему коронавирус и карантин.

Я бы хотела сказать, что очень ею горжусь. Ты всегда в наших сердцах, бабушка, в сердцах членов нашей семьи и всех детей, — призналась Екатерина.

Пользователи принесли соболезнования семье. Слова сочувствия и поддержки передали дизайнер Игорь Гуляев и певица Ольга Орлова.

Аллы Вербер не стало 6 августа. Она скончалась во время отпуска в Италии на 62-м году жизни. Через несколько дней стала известна причина её смерти — менингококковый сепсис.

Как ранее писал NEWS.ru, она была похоронена 14 августа на кладбище в Канаде на семейной могиле. Вход на церемонию прощания был строго по пропускам. Соболезнования принимала единственная дочь Вербер Екатерина с мужем Тимуром.

 

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