Маслякова на КВН заменят несколько юмористов

Несколько артистов будут поочерёдно заменять ведущего КВН Александра Маслякова. Бессменный ведущий повторно заразился коронавирусом и сейчас лечится в больнице, сообщает ТАСС.
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Александр Васильевич пока лечится. Поскольку сроки его лечения до конца не известны, было принято решение, чтобы пять ведущих подменили его в пяти играх 1/8 финала КВН. Первым будет Дмитрий Нагиев. Также мы договорились с Дмитрием Хрусталёвым, с Иваном Ургантом и Андреем Бурковским. На сегодняшний момент так, — приводит агентство слова неназванного собеседника.
Ранее актёр юмористического шоу «Уральские пельмени» и кинопродюсер Сергей Ершов предположил, что руководитель КВН Александр Масляков ищет себе замену на посту ведущего телеигры. Артист также назвал возможного преемника бессменного ведущего КВН: им может стать телеведущий Иван Ургант.