Маслякова на КВН заменят несколько юмористов

Несколько артистов будут поочерёдно заменять ведущего КВН Александра Маслякова. Бессменный ведущий повторно заразился коронавирусом и сейчас лечится в больнице, сообщает ТАСС.

Вести программу будут Андрей Бурковский, Иван Ургант, Дмитрий Хрусталёв и Дмитрий Нагиев, которому изначально было сделано предложение. Сам Нагиев сказал, что никогда не сможет затмить легендарного ведущего. Но пообещал постараться понравится зрителям шоу.

Александр Васильевич пока лечится. Поскольку сроки его лечения до конца не известны, было принято решение, чтобы пять ведущих подменили его в пяти играх 1/8 финала КВН. Первым будет Дмитрий Нагиев. Также мы договорились с Дмитрием Хрусталёвым, с Иваном Ургантом и Андреем Бурковским. На сегодняшний момент так, — приводит агентство слова неназванного собеседника.

Ранее актёр юмористического шоу «Уральские пельмени» и кинопродюсер Сергей Ершов предположил, что руководитель КВН Александр Масляков ищет себе замену на посту ведущего телеигры. Артист также назвал возможного преемника бессменного ведущего КВН: им может стать телеведущий Иван Ургант.