Масляков опроверг сообщения о закрытии КВН

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КВН не собирается закрываться, проект живёт и продолжает выходить в эфир, заявил ведущий программы Александр Масляков.

Некоторое время назад ряд СМИ обнародовал информацию о том, что творческое объединение «Александр Масляков и компания», владеющее Клубом весёлых и находчивых, прекращает свою деятельность в связи с нехваткой прибыли.

Ой, конечно всё это неправда. У нас и завтра большой фестиваль, и два полуфинала ещё сняты. Так что просто кто-то выдаёт желаемое за действительное, — отметил Масляков в беседе с «Вечерней Москвой».

Бессменный руководитель проекта также заверил, что на 8 ноября запланировано празднование дня рождения КВН.

Ранее NEWS.ru писал, что постоянный член жюри Высшей лиги КВН Валдис Пельш не согласился с заявлением шоумена и экс-капитана команды КВН «Фёдор Двинятин» Александра Гудкова о «смерти» КВН. Тот считает, что YouTube негативно повлиял на игру и творчество команд КВН теряет актуальность за период между съёмками и выходом передачи в эфир.