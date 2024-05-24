«Маска», Киркоров, молчание об СВО: как живет певица Анастасия Стоцкая

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Стоцкая

Певица и актриса Анастасия Стоцкая продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно об ее отношениях с Филиппом Киркоровым и позиции по спецоперации?

Чем известна Стоцкая

Анастасия Стоцкая родилась 7 октября 1982 года в Киеве.

С пяти лет она гастролировала в составе детских музыкальных коллективов Украины. Выступала в ансамбле «Кияночка», в котором танцевала, пела, а также играла на сопилке и ложках.

В 1992 году Стоцкая переехала в Москву. В 12-летнем возрасте она впервые вышла на сцену в Театре Луны. После окончания школы поступила в ГИТИС.

Именно в Театре Луны Стоцкую заметил народный артист России Филипп Киркоров. Он пригласил ее на кастинг в свой мюзикл «Чикаго». После под его руководством певица записала первые композиции для сольного проекта.

«Я училась на четвертом курсе ГИТИСа у Сергея Проханова — художественного руководителя Театра Луны. Сергей Борисович посчитал возможным доверить мне роль в мюзикле „Губы“ по роману „Камера обскура“ Набокова. На один из премьерных спектаклей пришел Филипп Киркоров — для всех нас это явилось огромным событием, и мы играли с драйвом, как-то особенно стараясь. В то время Киркоров как раз занимался организацией постановки бродвейского мюзикла „Чикаго“ в Москве: у него уже были куплены права на постановку, переведено либретто, и наступил этап поиска артистов — готовились к кастингам. Как потом рассказывал Филипп, когда он увидел меня на сцене, у него уже не было сомнений в том, кто будет играть Рокси Харт», — вспоминала Стоцкая.

С 2003 года артистка также начала сниматься в кино. Она сыграла в лентах «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «9 месяцев», «Любовь в большом городе — 2», «Красная шапочка», «Золушка», «Обоюдное согласие» и других.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Анастасия Стоцкая

Что известно о личной жизни Стоцкой

В 2003 году Анастасия Стоцкая тайно обвенчалась со звездой сериала «Счастливы вместе» Алексеем Секириным. Спустя пять лет пара рассталась.

После этого певица вышла замуж за бизнесмена Сергея Абгаряна. В браке родились сын Александр и дочь Вера.

В 2019 году Стоцкая рассталась с Абгаряном, однако на протяжении долгого времени держала это в тайне. Официальный развод состоялся в 2023 году.

«Развод — больная тема для всех, в том числе для детей. Это моя личная история. Я смогла об этом говорить, когда все отболело и отлегло. Каждый решает сам, о чем и когда рассказывать публично: возможно, для кого-то это единственный способ, к примеру, повлиять на вторую половину, которая пытается отнять детей. К счастью, между нами такого не было. Я выждала достаточно времени, чтобы рассказать о разводе», — комментировала артистка.

По информации СМИ, сейчас Стоцкая состоит в отношениях с коллегой по мюзиклу «Шахматы» Александром Казьминым.

Был ли у Стоцкой роман с Киркоровым

Филипп Киркоров признавался, что Анастасия Стоцкая была «самой большой любовью его жизни». По словам поп-короля, со Стоцкой он «связан кармически».

«Настя — это, пожалуй, моя самая большая любовь в жизни. Для меня это был самый яркий пример того, на каком уровне должны были складываться отношения Филиппа Киркорова и еще кого-то. Как пара, я уверен, мы были бы до сих пор вместе», — делился Киркоров.

При этом артист не женился на Стоцкой, поскольку в тот период жизни «находился не в лучшем психологическом состоянии».

«Настя меня спасала в тот период от крайней черты», — вспоминал музыкант.

Сама Стоцкая рассказывала, что не хотел разрушать брак Киркорова с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Видимо, судьба сама нас свела с Филиппом, он меня очаровал, я, конечно, была в него влюблена. И, честно говоря, я до сих пор его очень люблю. И когда он возникает где-то на горизонте, я трепещу. Для меня это особенный человек в моей жизни, который меня очень многому научил, очень многое мне дал, обо мне всем рассказал, меня показал, нарядил», — говорила она в передаче «Секрет на миллион».

Поклонники часто обращают внимание на то, что сын Стоцкой Александр похож на Киркорова и его наследника Мартина. Певец заявлял, что в совпадении есть нечто мистическое, а Стоцкая объясняла, что ее бывший супруг похож на Киркорова, поэтому похож и сын.

«Людям хочется думать так. Такова психология человека. Мой муж похож на Филиппа, я похожа на Филиппа. Мой папа чем-то похож на Филиппа. Люди пишут под каждым фото с моими детьми: мол, ДНК-тест не нужен, понятно, кто отец. Это не заканчивается. Когда я без настроения, могу написать, мол, да — дети Филиппа Киркорова», — высказывалась исполнительница в шоу Аллы Довлатовой.

Что Стоцкая говорила о спецоперации

Анастасия Стоцкая родилась в Киеве, но после начала спецоперации она не делала политических заявлений и не обозначала свою позицию.

При этом в апреле 2022 года певица приняла участие в благотворительном спектакле Центрального академического театра Российской Армии. Сборы от показа были направлены на поддержку участников СВО.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Анастасия Стоцкая

Чем сейчас занимается Стоцкая

Анастасия Стоцкая продолжает творческую деятельность.

Она задействована в спектаклях «В джазе только девушки», «Кабаре», «Ничего не бойся, я с тобой», «Леди на день», «Карамазовы» и «Графиня де Ла Фер».

В скором времени также выйдет сериал «Пузаны» со Стоцкой.

В 2024 году артистка приняла участие в пятом сезоне шоу «Маска». Она покинула проект в 11-м выпуске. Стоцкая выступала в костюме Матрешки.

«Я в шоке. Вообще не рассчитывала, что далеко доберусь. Потому что это развлекательное шоу, оно предполагает юмор. Много играю характерных персонажей, комедийных, но у тебя прописанный текст и проверенные репризы, над которыми все смеются. А здесь нужно импровизировать, отвечать на вопросы членов жюри. А вопросы Регины Тодоренко иногда вводили меня в ступор! Но это было прекрасно, хочу поблагодарить всех, кто делает шоу „Маска“. Вы фантастические, работать с вами — огромное удовольствие», — признавалась исполнительница.

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