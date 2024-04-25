Машкова отреклась от отца: что известно о конфликте в семье

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Мария Машкова

Издание MK.RU сообщает, что дочь российского актера Владимира Машкова Мария, покинувшая Россию, окончательно отреклась от отца. Что известно о конфликте в звездной семье, почему отец с дочерью больше не общаются?

Что Машкова сказала про отца

По информации СМИ, сейчас артистка больше не представляет даже возможности встречи с родственником.

«Прошел, видимо, этот период. Я почти 40 лет инициировала встречи и очень хотела, чтобы он был в моей жизни, но сейчас — нет», — приводит MK.RU слова Марии.

Как пишет издание, Машкова сохранила в памяти образ родителя, когда ему было около 25 лет. В публикации говорится, что тогда Мария считала его «молодым, усатым, классным парнем».

За неделю до этого, в свой день рождения, Машкова обратилась к родителям в Instagram (деятельность в РФ запрещена), назвав их рок-звездами. Она призналась, что счастлива быть их ребенком и благодарна за то, что они очень сильно любили друг друга. Свою публикацию она закончила фразой: «Да будет мир во всем мире!»

Почему отец с дочерью поссорились

В марте 2022 года Мария Машкова осудила проведение российской военной спецоперации на Украине, назвав происходящее немыслимым. После этого отец призвал артистку «быть хорошей россиянкой» и «попросить прощения за предательство».

«До встречи в Гааге, где будут судить наших отцов. Там обнимемся и поплачем, сказав: „А что мы могли? Нам еще и 40 лет не было“. Любовь всем папам, кто погряз во зле... Я как дочь еще поборюсь за своего», — говорила она.

Также Машкова отмечала, что не общалась с отцом больше года. По информации СМИ, после того как девушка отказалась попросить прощения и вернуться на родину, актер прекратил любое общение с ней.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Машков в одном из интервью заявил, что с презрением относится к уехавшим из России звездам. Он добавил, что они «поменяли полушария головного мозга на другие» и таким артистам стоит ждать беды.

Чем сейчас занимается Машкова

Актриса рассказывала, что играет в театре. В Кишиневе у нее прошла премьера личного моноспектакля «Надеждины». Как рассказала актриса, сценарий она написала по реальным событиям, из дневника ее дальнего родственника-революционера — когда-то его ей передал отец.

Премьера моноспектакля «Надеждины» прошла в конце октября 2023 года в театре Еврейского общинного дома в столице Молдавии.

«Интрига начинается с семейной реликвии, которую Владимир Машков как-то передал своей дочери. Это был дневник, исповедь кишиневской девушки — Меланьи Севрук, ставшей возлюбленной и женой никому ныне не известного революционера Евгения Зеленского», — сообщает молдавский сайт NewsMaker.

Севрук и Зеленский познакомились на рубеже XX века в кишиневской типографии Кашевского, куда революционер приносил свои заметки. Он скончался от чахотки в 1905 году и более чем на столетие был забыт, пока на эту историю не наткнулась его правнучка Мария Машкова.

Машкова с мужем и двумя детьми долгое время жила в США, а после начала СВО окончательно порвала связь с родиной и с отцом. Актриса, построившая успешную актерскую карьеру в России, стремилась покорить Голливуд. Как отмечает Woman.ru, со временем ее целеустремленность начала угасать. Вопреки ожиданиям, большинство ее актерских работ вызывает негативные впечатления у американской публики.

В 2024 году вышел фильм «Международная космическая станция», в котором Машкова играет российского космонавта Нику Ветрову. Фильм, в котором космонавты и астронавты на МКС борются друг против друга, пока на Земле идет ядерная война, понравился критикам, но провалился в прокате.

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