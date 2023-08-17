Машков рассказал, чего ждать от спектаклей о спецоперации Машков заявил, что спектакли и кино о спецоперации принесут боль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Машков

Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков в интервью NEWS.ru заявил, что спектакли и кино о спецоперации, когда они появятся, принесут боль. По его словам, их время еще не пришло, поскольку нужно время, чтобы осознать, что происходит.

Создать что-то о нашем времени, сидя на даче – невозможно. Дайте время осознать, что происходит. Ждите не развлечения от этого кино или спектакля, а боли. То что выйдет настоящее, это будет больно, — заявил Машков.

Он добавил, что ему понятен запрос людей, живущих в мирных условиях время, посмотреть, «как это», но условия для этого еще не созрели.

Сейчас время военкоров и журналистов, которые находятся в окопах вместе с военными. Мне кажется, они и напишут правильные слова, из которых уже появятся следующие произведения — кино, спектакли, поэмы, — резюмировал Машков.

Ранее актер попросил дочь Марию вернуться из США в Россию, чтобы «быть хорошей россиянкой» и быть «со своим народом в борьбе с украинским нацизмом». При этом Мария утверждает, что ее позиция отличается от мнения отца. Актриса 10 лет живет вместе с семьей в США.