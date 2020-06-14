Маша Малиновская показала результаты блефаропластики

https://static.news.ru/photo/04c832e4-ae68-11ea-9ecd-fa163e074e61_660.jpg Маша Малиновская Фото: malinovskaya_tv/instagram.com

Телеведущая Маша Малиновская не раз показывала свою любовь к пластической хирургии. В этот раз светская львица похвасталась результатами блефаропластики.

Знаменитая блондинка в очередной раз решила лечь под нож хирурга. Она убрала нависшее веко, что сделало взгляд более выразительным.

Глазки! — написала светская львица в Instagram.

В ответ подписчики начали критиковать звезду за то, что она пытается удержать ускользающую красоту и молодость. А некоторые не заметили разницы. Сама звезда явно довольна своими изменениями.

Ранее Малиновская рассказала, что операция прошла довольно быстро и эндоскопическая подтяжка лица, блефаропластика и липофилинг век заняли час.

Как писал NEWS.ru, фанаты раскритиковали «силиконовую задницу» Мадонны.