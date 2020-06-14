Маша Малиновская показала результаты блефаропластики

Телеведущая Маша Малиновская не раз показывала свою любовь к пластической хирургии. В этот раз светская львица похвасталась результатами блефаропластики.
Знаменитая блондинка в очередной раз решила лечь под нож хирурга. Она убрала нависшее веко, что сделало взгляд более выразительным.
Глазки! — написала светская львица в Instagram.
В ответ подписчики начали критиковать звезду за то, что она пытается удержать ускользающую красоту и молодость. А некоторые не заметили разницы. Сама звезда явно довольна своими изменениями.
Ранее Малиновская рассказала, что операция прошла довольно быстро и эндоскопическая подтяжка лица, блефаропластика и липофилинг век заняли час.
Как писал NEWS.ru, фанаты раскритиковали «силиконовую задницу» Мадонны.
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