Mash: Ярмольника вместе с женой экстренно госпитализировали в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Ярмольник

Telegram-канал Mash сообщает об экстренной госпитализации российского актера Леонида Ярмольника и его жены Оксаны в Москве. По данным канала, состояние здоровья супругов начало ухудшаться несколько дней назад, что в конечном счете привело к госпитализации.

Как сообщает Mash, пара пожаловалась на слабость и сильную головную боль, у женщины давление поднялось до критических значений — 250, из-за чего к ней дважды приезжали врачи скорой помощи. По информации канала, у Ярмольника последние несколько дней наблюдался сильный кашель и повышалось давление, потом оно также достигло критических отметок.

Mash пишет, что сейчас супруги находятся в больнице, за их здоровьем наблюдают врачи.

Сам Ярмольник сообщил, что с ним и супругой все в порядке — он находится на репетиции, а жена занимается своими делами.

Ранее URA.RU писал, что телеведущему Леониду Якубовичу потребовалась медицинская помощь после финала викторины «Опорный край» в Екатеринбурге. По информации издания, причиной стали боли в спине. Как сообщало издание, накануне викторины телеведущий потянул спину, и ему было физически трудно вести церемонию, сразу по завершении мероприятия Якубович обратился к врачам.