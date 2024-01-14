Mash: врачи рассмотрели у Ивлеевой деформацию позвоночника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Telegram-канал Mash сообщил, что врачи заподозрили у Анастасии Ивлеевой сколиотическую деформацию позвоночника. По его информации, специалисты рассмотрели фото блогера с «голой» вечеринки, после чего сделали соответствующие выводы.

Со ссылкой на врачей канал сообщил, что на снимках у звезды заметили разную высоту плеч, слегка перекошенные бедра и выраженный изгиб спины. В публикации уточняется, что специалисты советуют телеведущей обратиться к доктору, который может прописать ношение специального корсета.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что Генпрокуратура может инициировать новые проверки звезд, которые приняли участие в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Таким образом он прокомментировал слова председателя Государственной думы Вячеслава Володина, который призвал более жестко реагировать на подобные ситуации. По словам политика, подобные мероприятия перечеркивают ценности России. В то же время адвокат отметил, что это является давлением на правоохранительные органы, которые должны быть самостоятельными.