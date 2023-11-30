Mash: Виктория Лопырева задолжала налоговой 118 тысяч рублей Mash: Виктория Лопырева не оплатила транспортный налог в 118 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктория Лопырева

Телеграм-канал Mash сообщает, что российская телеведущая, фотомодель и блогер Виктория Лопырева не оплатила транспортный налог в размере 118 тысяч рублей. По данным канала, она также должна оплатить налог на имущество и накопившиеся за него пени, пени за транспортный налог и штраф за несданную налоговую декларацию.

Канал отмечает, что в настоящий момент Лопырева большую часть времени проводит в Дубае, куда перебралась по рабочим проектам и где правительство Объединенных Арабских Эмиратов выдало ей золотую резидентскую визу. Авторы канала рассказали, что преимуществами Дубая телеведущая называет теплый климат и отсутствие приставучих поклонников.

Ранее сообщалось, что после рождения сына Лопырева исчезла с экранов. Однако телеведущая весьма активно ведет личные блоги в интернете, где рассказывает подписчикам о своих путешествиях. Знаменитость часто бывает за границей, отдыхает в экзотических странах. В ОАЭ она рассказывает арабским бизнесменам и представителям власти о русской культуре и менталитете. Лопырева стала одним из авторов идеи организации Международного фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества Matreshka Festival, который проходил в том числе в Дубае.