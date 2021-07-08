СМИ сообщили о госпитализации Татьяны Догилевой

Советскую и российскую актрису Татьяну Догилеву госпитализировали с пневмонией, у неё поражено 30% лёгких, передаёт Telegram-канал Mash. По информации ресурса, неделю назад у женщины поднялась температура до 38, появились слабость и головная боль.

Татьяна [Догилева] начала принимать противовирусные. Не помогло, состояние ухудшалось. Тогда она вызвала скорую, и артистку увезли в больницу. Медики диагностировали у неё двустороннюю пневмонию, лёгкие поражены на 30%. Сейчас она находится под наблюдением врачей, — говорится в публикации Mash.

Накануне медики начали выводить музыканта и актёра Петра Мамонова из искусственной комы, рассказала журналистам его супруга Ольга Мамонова. Женщина отметила, что процедуру выполняют постепенно, так как сам процесс очень долгий. Она подчеркнула, что её «до глубины души» потрясла самоотверженность врачей, медсестёр и волонтёров, сражающихся во всём мире с коронавирусом.

О госпитализации Мамонова стало известно 1 июля. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких.

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