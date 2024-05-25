Mash: Тарасов на Bentley показал средний палец водителю автобуса

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Дмитрий Тарасов

Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором, как утверждается, спортсмен и бывший супруг Ольги Бузовой, Дмитрий Тарасов, показывает водителю автобуса средний палец и «идеальное» знание правил дорожного движения. По информации канала, футболиста засняли на Кутузовском проспекте, когда он пытался выехать с тротуара задним ходом.

Канал уточнил, что инцидент произошел в зоне автобусной остановки. По информации Mash, Тарасов требовал уступить ему дорогу и не мог вырулить долгое время. В публикации также уточняется, что водитель автобуса все это время терпеливо ждал, а напоследок удостоился неприличного жеста от футболиста на Bentley.

В феврале этого года сообщалось, что 29-летняя блогер и жена экс-футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко стала мамой в четвертый раз. Тарасов отметил, что лично присутствовал при родах и «чуть-чуть устал». Родившийся сын стал пятым у Тарасова. От первого брака спортсмен воспитывает 15-летнюю дочь Ангелину. Также спортсмен отметил, что палата московской клиники, в которой рожала супруга, напомнила ему номер в отеле. Он назвал супругу героиней и поблагодарил за все.