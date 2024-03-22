Mash: сына модельера Зайцева выписали из больницы с направлением к онкологу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Егор Зайцев

Telegram-канал Mash сообщил, что сына модельера Вячеслава Зайцева — 64-летнего Егора Зайцева — выписали из больницы. По данным канала, ему выдали направление к онкологу.

Как стало известно Mash, в ходе обследования у Зайцева выявили множество заболеваний, в том числе цирроз печени. Канал уточняет, что состояние осложнено онкологией и стартовавшим курсом химиотерапии.

20 марта стало известно о повторной госпитализации Егора Зайцева из-за осложнения течения онкологического заболевания. По имеющимся данным, состояние мужчины ухудшилось из-за тяжелой анемии. Тогда ему понадобилось повторное переливание крови. Помимо онкологии усугубить ситуацию могли образования в толстом кишечнике и сбои в работе печени и легких.

Впервые сведения о госпитализации Зайцева появились 13 февраля. Отмечалось, что он самостоятельно обратился в столичную клинику с жалобами на слабость, повышенную температуру, боли в груди и кашель. Позднее выяснилось, что у мужчины обнаружили онкологическое заболевание. В частности, новообразование нашли в толстом отделе кишечника. Также у сына модельера диагностировали тяжелую форму анемии, образования в обоих легких и печени — материалы были направлены на биопсию.