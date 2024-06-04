Mash: сына модельера Зайцева увезли в реанимацию в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Егор Зайцев

Telegram-канал Mash сообщил, что сына российского модельера Вячеслава Зайцева Егора увезли в реанимацию в Москве, он находится в тяжелом состоянии. По его информации, 64-летнему мужчине потребовалось переливание крови.

Как уточнил канал, состояние Егора Зайцева ухудшилось на фоне тяжелой анемии и борьбы с онкологическим заболеванием. Согласно публикации, в настоящее время Зайцев-младший находится под наблюдением врачей, при этом персонал медучреждения не дает каких-либо прогнозов.

Канал добавил, что в феврале у сына модельера выявили новообразование в толстом отделе кишечника. Согласно его сведениям, мужчина начал курс химиотерапии.

Ранее СМИ уже сообщали о госпитализации Егора Зайцева из-за осложнения течения онкологического заболевания. Утверждалось, что причиной также стало ухудшение его состояния на фоне тяжелой анемии.

В первый раз о госпитализации Егора Зайцева Mash сообщил 13 февраля. Он отмечал, что модельер самостоятельно обратился в столичную клинику, он жаловался на слабость, повышенную температуру, боли в груди и кашель.

До этого пресс-служба петербургского Театра на Васильевском сообщала о госпитализации народного артиста России Юрия Ицкова. Он попал в больницу во время гастролей в Омске.