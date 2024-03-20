Mash: сына модельера Зайцева госпитализировали из-за осложнения онкологии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Егор Зайцев

Telegram-канал Mash сообщает, что сына модельера Вячеслава Зайцева 64-летнего Егора Зайцева вновь госпитализировали из-за осложнения течения онкологического заболевания. По его данным, состояние мужчины ухудшилось из-за тяжелой анемии.

Журналисты пишут, что Егору Зайцеву понадобилось повторное переливание крови, сын модельера находится в больнице. По информации канала, причиной ухудшения состояния могли стать прогрессирующая онкология, а также образования в толстом кишечнике и сбои в работе печени и легких.

В первый раз о госпитализации Егора Зайцева Mash сообщил 13 февраля. Он отмечал, что модельер самостоятельно обратился в столичную клинику, он жаловался на слабость, повышенную температуру, боли в груди и кашель.

Позже каналу стало известно, что у российского модельера, члена-корреспондента Российской академии художеств Егора Зайцева заподозрили онкологическое заболевание. По его информации, врачи обнаружили образование в толстом отделе кишечника.

Как передает канал, у Зайцева выявили тяжелую форму анемии. Источник сообщает, что у модельера нашли образования в обоих легких и печени, все материалы отправили на биопсию. По данным канала, показатели в последних анализах крови оказались завышены, что может свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе внутренних органов.