Премьеру фильма «Иван Васильевич меняет все» с Киркоровым отменили Канделаки: финал фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимут

Фото: ТНТ

ТНТ переснимет финал фильма «Иван Васильевич меняет все», рассказала генеральный директор телеканала Тина Канделаки. По ее словам, это необходимо, чтобы сделать картину более конкурентоспособной и интересной.

Поступает очень много вопросов о том, правда ли, что мы сейчас переснимаем финал фильма «Иван Васильевич меняет все». Да, это правда. Мы переснимаем ряд сцен в фильме, — сказала Канделаки.

В то же время Telegram-канал Mash сообщил, что решение о переносе премьеры связано с участием в картине Филиппа Киркорова и Анны Asti, недавно посетивших нашумевшую «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой. Как пишет Mash, в настоящее время собрана вся съемочная группа и рассматриваются варианты пересъемки сцен с артистами.

Ранее телеканал ТНТ убрал изображение Киркорова с постера новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все». На месте певца появился портрет комика Павла Воли. Постер изменили как на официальном сайте телеканала, так и на странице комедии в онлайн-кинотеатре Premier.

Московский ночной клуб «Мутабор», в котором 20 декабря прошла «голая» вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, перенес новогоднее мероприятие на 17 февраля по «не зависящим от клуба причинам». Заведение опечатали на месяц после визита сотрудников правоохранительных органов и Роспотребнадзора. О проверке полицейских стало известно 27 декабря. Отмечалось, что общественники неоднократно подавали жалобы на деятельность заведения.