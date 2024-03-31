Mash: Пенсионный фонд судится со Светлаковым из-за «колоссальной» суммы Mash: Пенсионный фонд подал на Светлакова в суд из-за 600 рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Светлаков

Telegram-канал Mash сообщил, что Пенсионный фонд России обратился в суд с двумя исками в отношении актера Сергея Светлакова. По его информации, ПФР требует от знаменитости выплатить 600 рублей. Канал уточнил, что два иска в отношении знаменитости поступили в мировой суд еще в начале февраля.

По данным Mash, Светлаков не подал сведения о компании ООО «Студия Свердловск» и не перечислил часть доходов в ПФР. Канал добавил, что не исключается и возможность того, что сотрудники компании работали без регистрации, а на их имя не открывали лицевые счета.

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