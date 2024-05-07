Mash: Орбакайте согласилась бесплатно выступить в Кремле Mash: Кристина Орбакайте бесплатно выступит в Кремлевском дворце 1 июня

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кристина Орбакайте

Telegram-канал Mash сообщил о согласии певицы Кристины Орбакайте бесплатно выступить в Кремлевском дворце, где 1 июня пройдет фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей. По его информации, переговоры об этом велись на протяжении нескольких месяцев.

Как уточняет канал, артистка готова спеть песню Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет», на сцену она выйдет предпоследней. Также Telegram-канал сообщил, что организаторы мероприятия подтвердили участие Орбайкайте, однако, несмотря на договоренность между сторонами, певица может и не появиться на концерте — все зависит от ее расписания, которое представители артистки еще не утвердили. Mash отмечает, что на фестивале выступят Лариса Долина, Дима Билан, Нилетто и другие.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Орбакайте может с концертами вернуться в Россию из США. Как отмечалось, артистка готова выступать на закрытых мероприятиях, а ее гонорар составит 5,5 млн рублей. Канал добавил, что певица не смогла собрать полные залы в США, где стоимость билетов составляла $450.

До этого музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев заявил, что Орбакайте придется снизить цены на билеты или делать скидки, чтобы снова начать выступать в России. Он также оценил шансы на возобновление творческой деятельности в России как 50/50.