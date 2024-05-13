Mash назвал причину проверки на экстремизм в отношении Макаревича Mash: Макаревича проверят на экстремизм после разговора с фейковым Зеленским

Telegram-канал Mash сообщил о скорой проверке в отношении музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после его слов в разговоре с пранкерами, которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским. По его данным, заявление на артиста написали активисты из общественного движения «Ветераны России».

Канал информирует, что некоторое время с Макаревичем связались пранкеры, во время диалога он заявил о намерении устроить «бешенный» концерт в честь победы Украины над Россией и добавил, что очень этого ждет с первого дня конфликта. Также Telegram-канал уточнил, что музыкант процитировал украинский националистический лозунг.

Активисты, по данным канала, обратились в вышестоящие инстанции с требованием заблокировать все счета, связанные с певцом — как его фирмы, так и личные, включая его супруги и сына. Кроме того, общественники настаивают на изъятии имущества музыканта в Москве, где он владеет квартирой на Ленинском проспекте стоимостью в 50 млн рублей, добавил Mash.

Ранее юрист Илья Русяев указал на возможность экстрадиции Макаревича в Россию по запросу правоохранительных органов. По его словам, такое решение может быть принято в случае, если артист станет фигурантом уголовного дела. Однако Русяев напомнил, что между РФ и Израилем, где сейчас находится музыкант, нет соответствующего соглашения.