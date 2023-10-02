Mash наказали за обвинения Крида в неуплате налогов С Mash взыскали 350 тысяч рублей по иску Крида из-за поста о неуплате налогов

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Егор Крид

Савеловский суд Москвы частично удовлетворил иск певца Егора Крида (Булаткина) к Telegram-каналу Mash, который опубликовал пост о причастности артиста к неуплате налогов, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Журналистов обязали выплатить 350 тысяч рублей.

Суд постановил частично удовлетворить иск Булаткина к Telegram-каналу Mash, <...> взыскать 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и госпошлину в размере 900 рублей, — сообщили в пресс-службе.

СМИ сообщали, что изначально Крид требовал взыскать с Mash один млн рублей в качестве морального ущерба. Певец был недоволен тем, что канал написал о возможной проверке его на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег.

Это второй иск певца к каналу. Первый Крид подал в июне 2023 года. Он потребовал взыскать с Mash 4 млн рублей из-за поста о возможном получении певцом гонорара за участие в проекте «Разговоры о важном». Сейчас дело рассматривается тем же Савеловским судом.

Ранее районный суд города Москвы обязал общественника Виталия Бородина удалить из своего Telegram-канала порочащие сведения об актере Даниле Козловском и выплатить ему один рубль в качестве моральной компенсации. Иск артиста был удовлетворен частично. При этом судья не признал вину ТАСС по той же жалобе Козловского.