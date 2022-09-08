Mash: Монеточку объявили в розыск судебные приставы

Фото: Mikhail Frolov/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Монеточка

Судебные приставы объявили в розыск российскую певицу Елизавету Гырдымову, известная под псевдонимом Монеточка, за невыплату 500 тысяч рублей Стасу Костюшкину, сообщает Telegram-канал Mash. До этого суд признал песню Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом на композицию певца Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую» и обязал певицу выплатить компенсацию.

Соответствующее решение суд вынес в апреле. Изначально Костюшкин запрашивал 900 тысяч рублей, однако суд установил выплату в 500 тысяч. Также певице запретили исполнять композицию на концертах.

В августе Монеточка впервые стала мамой. Роды прошли в Литве, куда певица переехала вместе с мужем. О том, что артистка ждет ребенка, стало известно в мае. За несколько месяцев до рождения ребенка супруги покинули Россию из-за событий на Украине.

Ранее Монеточка рассказала о том, что испытала депрессию во время беременности. Изучив комментарии из интернета, она пришла к выводу, что общество не способно адекватно воспринять эту проблему. В связи с этим она составила список советов, которые смогут помочь молодой матери в преодолении стресса.