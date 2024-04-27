Mash: маму Иды Галич госпитализировали из отеля в центре Москвы

Telegram-канал Mash сообщает, что маму телеведущей Иды Галич госпитализировали из отеля в центре Москвы. По информации канала, она получила травму голову в SPA-комплексе.

Как указало СМИ, 61-летняя Зарина Галич отдыхала с дочерью в релакс-зоне гостиницы на Большой Никитской улице. Mash, что после процедуры женщина упала и ударилась головой об пол. По информации канала, на место инцидента пришлось вызывать медиков.



Медики вынесли женщину на носилках в сопровождении дочери и доставили в Боткинскую больницу. Там ей продезинфицировали рану и перевязали голову. После маму Иды отпустили вместе с дочерью домой, — говорится в сообщении.

Ранее блогер Ида Галич пожаловалась на потерянный багаж с платьями во время своей поездки в Дубай. Она предположила, что из-за отсутствия одежды пойдет на запланированное интервью в халате, а на мероприятие к топ-модели Карле Бруни — в трусах и топике. Галич пояснила, что не хочет ходить по магазинам в ОАЭ для покупки новых вещей.

Летом 2021 года Галич сообщила, что официально развелась с Аланом Басиевым. Они прожили вместе два года. Знаменитость добавила, что больше не верит в институт семьи и не хочет «впредь выходить замуж». Она также рассказала, что при выборе мужчины деньги для нее не играют большой роли.