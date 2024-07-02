Mash: Отару Кушанашвили предстоит перенести еще две операции

Telegram-канал Mash сообщает, что журналисту и блогеру Отару Кушанашвили, у которого обнаружили рак, предстоит перенести еще две сложные операции. По данным канала, телеведущий уже дважды был на столе хирургов.

По информации Mash, медики регулярно ставят Кушанашвили капельницы, чтобы повысить иммунитет и сопротивляемость организма. Как отмечает канала, в ином случае телеведущий может не выдержать две новые операций на ЖКТ.

Источники из близкого окружения шоумена рассказали Mash, что его состояние оставляет желать лучшего, но он сохраняет боевой настрой. По данным канала, Кушанашвили шутит, ест смеси и пьет компот, и даже может садиться без посторонней помощи, хотя быстро устает.