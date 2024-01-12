Mash: концерт Лолиты отменили в Омске из-за доноса казаков Минкульт Омска отменил концерт Лолиты 27 марта после заявления общественников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Концерт певицы Лолиты Милявской в Омске, намеченный на 27 марта, отменили после бунта местных общественников из-за участия артистки в «голой» вечеринке Ивлеевой, пишет Telegram-канал Mash. По данным канала, поводом для отмены послужило заявление местного Совета атаманов казачьего народа. Ранее выступления Лолиты отменили в Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Подмосковье.

По данным канала, договоренности с омским Минкультом о проведении концерта были достигнуты полгода назад, но договор подписан не был. Также сообщается, что билеты в рамках тура в честь 60-летия Лолиты до сих пор можно купить онлайн по цене от 2 до 5 тысяч рублей.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что омское движение «Совет атаманов казачьего народа» обвинило Лолиту в пропаганде «разного рода сексуальных извращений» и попросило отменить ее выступление «в память о казаках, сложивших голову за святую Русь, защищая Донбасс».

Ранее в Генпрокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин с просьбой провести проверку в отношении певицы Милявской, у которой, помимо российского, есть израильский паспорт. По словам Бородина, артистка должна была уведомить органы МВД о наличии у нее второго гражданства. В случае нарушения закона певице может грозить штраф в размере 200 тысяч рублей по статье 330.2 УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства».