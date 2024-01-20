Mash: комик Гудков согласился выступать без «отсебятины» про Россию Mash: комик Гудков отказался провокационно шутить про Россию

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Александр Гудков

Telegram-канал Mash сообщает, что комик и шоумен Александр Гудков решил отказаться от шуток про Россию. По данным канала, теперь сценарии его выступлений будет прописывать заказчик.

Александр Гудков отказался от шуток про Россию и готов выступать по бумажке на корпоративах. Теперь сценарий будет от заказчика — никакой отсебятины, — пишет канал.

Mash со ссылкой на представителей комика уточнил, что Гудков находится в Москве и никуда не уезжал. Также, говорится в публикации, востребованность шоумена упала, но он готов дать концерт за два миллиона рублей + 10% на ИП. По данным канала, комик полностью отказался от провокационных шуток и импровизации.

Ранее Mash писал, что Александра Гудкова могут внести в реестр иностранных агентов. По информации канала, общественники «Молодого десанта» подозревают артиста в финансировании ВСУ и дискредитации ВС России.

Mash уточнил, что активисты пересмотрели все выступления Гудкова и нашли в них негативные высказывания о спецоперации и призывы к помощи украинцам. В связи с этим, указал Mash, общественники обратились в Следственный комитет и Минюст с просьбой проверить шоумена на деятельность иноагента. По сведениям Mash, ведомства приняли заявление к рассмотрению.