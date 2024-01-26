Mash: Гудков передумал выступать перед россиянами Mash: Гудков до лета поставил на паузу концертную деятельность в России

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Александр Гудков

Telegram-канал Mash сообщает, что комик Александр Гудков до конца лета отказался давать концерты в России. Канал со ссылкой на источник в окружении артиста пишет, что шоумен взял перерыв, так как не «в ресурсе» и не хочет появляться на публике.

По данным Mash, комик также не хочет выступать по заранее оговоренному сценарию заказчиков. Кроме того, указал канал, спрос на концерты Гудкова упал из-за длительного отсутствия.

До этого Mash писал, что Гудков решил отказаться от шуток про Россию. По данным канала, сценарии его выступлений должен был прописывать заказчик.

Как указывали авторы канала, Гудков был «готов выступать по бумажке на корпоративах» без какой-либо отсебятины. Mash со ссылкой на представителей комика также уточнял, что комик находится в Москве и никуда не уезжал.

Шоумен Стас Барецкий выразил мнение, что Александр Гудков допустил большую ошибку своим отъездом из России. По его мнению, возвращаться юмористу тоже не стоило. Барецкий объяснил, что Гудков мог собрать публику и за границей, поэтому смысла в его приезде в РФ нет.

Шоумен убежден, что в России нужны люди, которые «что-то делают». Например, совершают подвиги или снимают фильмы, пишут музыку или картины. А комикам, по его мнению, уже нет места.