Mash: Гарик Сукачев отказался выступать в России Mash: Гарик Сукачев отказался выступать в России после обвинений в мошенничестве

Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

Гарик Сукачев

Telegram-канал Mash сообщает, что певец Гарик Сукачев отказался выступать в российских регионах после срыва тура. По данным канала, музыкант сосредоточился на работе в театре «Современник» и планирует давать концерты только на корпоративах.

Как пишет Mash, цена на частное выступление Сукачева снизилась с девяти до семи миллионов рублей. В публикации указано, что в ближайшее время музыкант не планирует гастролей.

В апреле поклонники Гарика Сукачева обвинили его и его группу в мошенничестве из-за отмены шести концертов в России и невозврата денег за билеты. По данным Mash, компании «Бэст ивентс Раша» не удалось организовать выступление артиста из-за ряда проблем, а на билетах были указаны разные фирмы главы компании Владимира Казыханова, из-за чего фанаты группы не смогли получить деньги за возврат.

Как пишет канал, рок-музыкант должен был выступить в Татарстане, Башкирии и Удмуртии, а также в Челябинской, Ульяновской и Самарской областях с 12 апреля по 26 мая. По информации канала, организаторы не купили коллективу билеты, не забронировали номера в отелях, не арендовали транспорт и не прислали список оборудования для выступления. Представители артиста заявили каналу, что, когда узнали об отмене концертов, вернули предоплату и поэтому не несут ответственность за ошибки «Бэст ивентс Раша».