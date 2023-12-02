Mash: бывшего участника группы «Мираж» ищут судебные приставы Mash: певца Рому Жукова ищут судебные приставы из-за просроченных кредитов

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Рома Жуков

Telegram-канал Mash сообщает, что российского певца и бывшего участника группы «Мираж» Рому Жукова ищут судебные приставы из-за долга свыше 500 тысяч рублей. По его данным, в эту сумму входят штрафы ГИБДД и просроченные кредиты.

В разговоре с Mash певец заявил, что у него нет проблем с задолженностями, он все исправно выплачивает. Артист уточнил каналу, что даже регулярно выплачивает алименты в 300 тысяч рублей.

Вместе с тем Mash утверждает, что денежные скандалы с артистом случались и прежде. Как говорится в публикации, экс-супруга артиста рассказывала, что Жуков заставляет ее отчитываться за расходование каждой копейки с алиментов в 21 тысячу рублей на их общих детей.

Ранее стало известно, что внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова и его супругу Алену разыскивают судебные приставы. По данным Telegram-канала SHOT, супружеская пара не оплатила штрафы в ГИБДД, сумма взыскания достигла почти 60 тысяч рублей. В публикации канала также сказано, что на супруге Никиты висит задолженность Федеральной налоговой службе примерно в 80 тысяч рублей. SHOT уточнил, что на компанию внука Пугачевой оформлен автомобиль, который за последние два года собрал неоплаченные штрафы в ГИБДД.