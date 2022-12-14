Mash: брат Моисеева планирует судиться за его наследство

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Старший брат артиста Бориса Моисеева Маркс Толкач намерен судиться за его наследство — квартиру в центре Москвы, апартаменты в ЕС и ОАЭ, ценные бумаги и накопленные деньги, сообщает Telegram-канал Mash. Родственник певца полагает, что Моисеева ввели в заблуждение и заставили переписать имущество на посторонних людей.

Маркс Толкач считает, что квартира в центре Москвы, апартаменты в ЕС и ОАЭ вместе с ценными бумагами да деньгами по праву принадлежат ему. Но из-за некоторых личностей это не так. Потому что они обманули и добились того, чтобы Моисеев вписал их имена в завещание, — говорится в сообщении.

По словам адвоката Александра Добровинского, Толкач хочет, чтобы полиция как можно быстрее начала расследование.

Известно, что квартира, в которой певец скончался, досталась его арт-директору Сергею Гороху.

Моисеев пережил несколько инсультов. Артиста не стало 27 сентября. 2 октября его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Позже стало известно, что причиной смерти певца стал третий инсульт.

Ранее Горох рассказал, что певица Алла Пугачева помогла решить проблему с захоронением Моисеева. Он также поблагодарил за отклик продюсера Игоря Крутого, певиц Лолиту, Алсу и Надежду Бабкину.