Блогер Марьяна Ро сообщила поклонникам, что ждёт ребёнка. Звезда YouTube долгое время состоит в отношениях с рэпером Иваном Дрёминым, выступающим под псевдонимом Face.
Девушка
Ранее NEWS.ru писал, что блогер украсила мартовскую обложку мужского глянцевого журнала. Фотосессия вызвала недоумение у её фолловеров. Несмотря на скромный снимок — Ро надёжно прикрывает грудь руками на фото, её поступок подвергся критике. По мнению фолловеров, Марьяна никогда не гналась за такого рода популярностью, и поклонникам непривычно видеть её в подобном качестве.
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