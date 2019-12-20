https://static.news.ru/photo/5b356862-24cb-11ea-94ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: maryanaro/instagram.com

Блогер Марьяна Ро сообщила поклонникам, что ждёт ребёнка. Звезда YouTube долгое время состоит в отношениях с рэпером Иваном Дрёминым, выступающим под псевдонимом Face.

Девушка опубликовала в Instagram фотографию с животом. Она скрыла телефоном лицо и сопроводила пост одним смайликом. При этом возможность комментирования у этой публикации отключена.

Ранее NEWS.ru писал, что блогер украсила мартовскую обложку мужского глянцевого журнала. Фотосессия вызвала недоумение у её фолловеров. Несмотря на скромный снимок — Ро надёжно прикрывает грудь руками на фото, её поступок подвергся критике. По мнению фолловеров, Марьяна никогда не гналась за такого рода популярностью, и поклонникам непривычно видеть её в подобном качестве.