Маруся Климова объяснила, почему в России не работает культура «отмены» Климова: культура «отмены» не работает в России, так как тут любят всех прощать

Фото: NEWS.ru

Маруся Климова

В России не работает культура «отмены», поскольку тут любят всех прощать, заявила актриса Маруся Климова, комментируя «отмену» тех, кто проявлял харассмент в отношении подчиненных. В разговоре с NEWS.ru на тематическом гала-ужине в ресторане Madison она подчеркнула, что не знает, придут ли к этому в нашей стране.

Вы знаете, смотря о чем говорить, например, в России это не работает. И я считаю, что это хорошо. Я даже не знаю, придем мы к этому или нет, у нас все-таки немного другая культура. У нас очень любят всех, особенно хулиганов, очень любят прощать. Не знаю, хорошо это или плохо. Это просто наша культура, — сказала Климова.

Актриса подчеркнула, что сама не сталкивалась с харассментом в своей работе. Она рассказала, что ее рабочие отношения всегда были «легкими, классными и без таких моментов».

Также Климова рассказала, что ее объединяет с артистом Сергеем Буруновым альма-матер. Отвечая на вопрос NEWS.ru, девушка уточнила, что, как и Сергей, успешно окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. Бурунов и Климова вместе работали над комедийным сериалом «Мылодрама», который вышел на экраны в 2019 году. По словам артистки, Бурунов совсем не похож на своего героя Владислава Полякова.