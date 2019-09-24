https://static.news.ru/photo/a68e74aa-deb9-11e9-b0fa-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Лидер группы Space, французский певец и композитор Дидье Маруани подал к народному артисту России Филиппу Киркорову иск на 15 млн рублей о защите чести и достоинства. Также в качестве ответчиков указаны некоторые СМИ и адвокат артиста Александр Добровинский.

Иск подан в связи с тем, что Филипп Киркоров и адвокат Добровинский в многочисленных интервью средствам массовой информации обвинили Дидье Маруани в вымогательстве, — рассказал защитник лидера группы Space Евгений Тарло.

По его словам, Киркоров и Добровинский вели переговоры с композитором по поводу выплаты компенсации. После они назначили Маруани встречу в отделении банка и пригласили туда полицейских, которые схватили француза и увезли в участок. От психологической травмы он не может оправиться до сих пор, поэтому требует опубликовать в СМИ извинения за обвинения в вымогательстве, передаёт РБК .



Добровинский сообщил изданию, что знает об иске, но подробности ему неизвестны.

Как писал News.ru, ранее французский исполнитель обратился в суд о защите авторских прав. По его мнению, Филипп Киркоров и композитор Олег Попков нарушили авторские права, использовав в песне «Жестокая любовь» большую часть его композиции. Как сообщил адвокат французского артиста Евгений Тарло, иск предъявлен на 272 миллиона рублей. Таганский суд Москвы отклонил иск французского музыканта.