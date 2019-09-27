https://static.news.ru/photo/f1584f98-e1d3-11e9-bcbb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Макрони Фото: instagram.com/vladimir_markoni

Автор шоу «Реутов ТВ» и ведущий рубрик в «Вечернем Урганте» Владимир Маркони рассказал о своём участии в шоу «Уральские пельмени» и причинах ухода.

Маркони заявил, что это время считает самой яркой страницей своей биографии. Покинуть шоу его вынудили перемены в тематике юмора.

Но когда появилось: «Нам нужны шутки про тещу». Я ответил: «Все ясно, чао», — пояснил ведущий в интервью на YouTube-канале « вДудь ».

Он добавил, что его переход в «Вечерний Ургант» прошёл безболезненно и с «большим плюсом».

Ранее News.ru писал, что юморист Сергей Светлаков решил временно вернуться в «Уральские пельмени» для участия в программе КВН «Вечер встречи выпускников».