Маркони ответил на критику шуток про Хабаровск и Белоруссию

https://static.news.ru/photo/a28796d8-ec6a-11ea-999c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Маркони Фото: Владимир Маркон/vk.com

Ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони заявил, что авторы шоу не преследуют цели поглумиться над протестами, но это не значит, что они откажутся от провокационных заданий.

Таким образом он ответил на критику в адрес шоу за шутки про протесты в Белоруссии и Хабаровске. По его словам, он всегда рассчитывает, что гости откажутся от слишком провокационных заданий, передаёт издание «Подъём».

Делаем мы это не для того, чтобы поглумиться, а чтобы добиться чёткой позиции людей. Мы рассчитываем, что наши гости скажут, что это недопустимо. И каждый раз мы не разочаровываемся в тех, кого приглашаем, — поделился он.

В последнем выпуске шоу солист группы The Hatters Юрий Музыченко отказался публиковать комментарии о Белоруссии и Хабаровске, предложенные в рамках заданий. Интернет-пользователи сочли шутки авторов шоу оскорбительными.

По мнению Маркони, «ни один здравомыслящий человек с позицией и моралью» не стал писать предложенные Юрию Музыченко комментарии.

Я Юру прекрасно понимаю. Поэтому мы предложили заменить наказание. Некоторые не увидели второго дна в нашей позиции. Но мы свои, мы за добро, — заявил шоумен.

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