Маркони оценил, в каком состоянии сейчас находится КВН Ведущий Маркони считает, что в КВН сейчас много смелости

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/Global Look Press

Владимир Маркони

Российский комик, актер и телеведущий Владимир Маркони (Волковыский) в подкасте Федора Смолова Smol Talk рассказал, что он думает о современном Клубе веселых и находчивых (КВН). По словам гостя, телевизионное шоу его впечатлило, в нем много смелости.

По-моему, КВН в очередной раз переехал все остальные шоу подобного плана. Очень много смелых ходов, много смелости, которую уже вроде бы не ожидаешь от телека <...>. КВН живет и процветает, это такая большая корпорация по производству удовольствия, — подчеркнул Маркони.

Экс-продюсер «Вечернего Урганта» и Comedy Woman Диана Тевосова рассказывала, что несколько лет назад ведущий КВН Александр Масляков выгнал юмориста Гарика Харламова из шоу из-за несогласованного выступления на стороне. По ее словам, Харламов подвел всю команду и Масляков запретил ему принимать дальнейшее участие в съемках телевизионных игр. Тевосова назвала поведение Харламова некорректным.

Продюсер Павел Рудченко ранее предположил, что идеальной заменой Александру Маслякову — старшему в качестве ведущего КВН стал бы комик Гарик Харламов. По его мнению, юморист дорос до такой должности. В свою очередь до этого сын телеведущего Александр Масляков — младший заявил, что его отец продолжит вести игры Клуба веселых и находчивых. Он опроверг информацию о том, что новым постоянным ведущим КВН может стать Дмитрий Хрусталев.