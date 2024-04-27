Маркетолог раскрыла, зачем новая девушка Тимати копирует Решетову Маркетолог Родочинская: Иванова копирует образ Решетовой ради хайпа и рекламы

Фото: Социальные сети

Валентина Иванова

Возлюбленная Тимати (Тимур Юнусов) модель Валентина Иванова скопировала образ бывшей девушки рэпера Анастасии Решетовой ради пиара и хайпа, заявила в разговоре с NEWS.ru маркетолог Юлия Родочинская. Ранее Иванова предстала в новом виде, после чего пользователи атаковали ее соцсети, чтобы сообщить о сходстве с Решетовой.

Нынешняя девушка Тимати модель Валентина Иванова предстала в новом образе, что вызвало критику в Сети. Пользователи увидели в прическе подражание экс-возлюбленной рэпера — Анастасии Решетовой. Предположу, что Иванова просто классно постебала всех, кто постоянно сравнивает ее с Решетовой. Это отличный PR-ход, — заявила Родочинская.

Маркетолог отметила, что пользователи разогнали Ивановой актив. В дальнейшем модель сможет воспользоваться им, чтобы продать рекламу или собственный продукт, заключила эксперт.

Ранее Решетова рассказала, что у нее был опыт абьюзивных отношений. Она не стала раскрывать личность абьюзера. По ее мнению, самостоятельно выйти из «психологического плена» невозможно. Блогер подчеркнула, что зачастую насилие в отношениях «скрывается за красивой картинкой». Как утверждает экс-возлюбленная Тимати, контроль начинается только после уверенности, что партнер никуда не уйдет.