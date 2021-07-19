Марк Уолберг раскрыл, как за три недели потолстел на 20 килограммов

Американский актёр Марк Уолберг в эфире «Ночного шоу с Джимми Фэллоном» раскрыл, как за три недели потолстел почти на 20 килограммов для роли в драме Stu. В ленте артист сыграл экс-профессионального боксёра в тяжёлом весе, ставшего священником после несчастного случая.

Уолберг рассказал , что ради проекта употреблял до 11 тысяч калорий в сутки. Он отметил, что сначала ему нравилось есть всё, что хочет. Но позже быстрый набор веса превратился в тяжёлое испытание для него, несмотря на работу с диетологом.

Это оказалось физически тяжело. Когда ты худеешь, то немного напрягаешься: просто не ешь и тренируешься. А здесь даже когда я наедался, то просыпался после еды и ел ещё раз. И так каждые три часа. Это было не весело, — вспомнил актёр.

Артисты часто вынуждены кардинально менять внешность для ролей. Но Уолбергу пришлось делать это как можно быстрее, так как на съёмки отводилось 30 дней.

Судя по недавним публикациям в официальном Instagram-аккаунте звезды, он уже сбросил лишние килограммы.

Ранее сообщалось, что шоумен Гарик Харламов обратился к подписчикам в Instagram с просьбой поддержать американского актёра Уилла Смита, набравшего лишний вес. Россиянин предложил поклонникам написать Смиту, «что он красавец». Комик также призвал оставлять в комментариях рецепты вкусных русских блюд.