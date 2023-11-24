Мария Погребняк раскрыла секрет популярности Бузовой Мария Погребняк: Ольгу Бузову любят за ее искренность

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Мария Погребняк

Певицу Ольгу Бузову любят за ее искренность, сообщила NEWS.ru блогер и предприниматель Мария Погребняк. Девушка подчеркнула, что Бузова не лукавит в своих эмоциях и не носит масок.

Ольгу Бузову любят за ее искренность. Она такая, какая есть. Она не лукавит и не врет. Если ей хочется плакать — она плачет. Если хочет смеяться и улыбаться — она делает это. У нее нет масок. Мне кажется, это единственный такой человек в шоу-бизнесе. Люди это чувствуют. Нельзя никого обмануть, даже через призму камеры, — сказала она.

Ранее концертный директор Бузовой, продюсер Алексей Новацкий, заявил, что популярность певицы обеспечена эфирами на телевидении. Он отметил, что в современных реалиях, когда блокируются социальные сети, эфиры на ТВ имеют особое значение. При этом продюсер считает, что даже талантливые артисты не смогут заполучить славу без большого труда. Также, по его словам, артисту важно любить своего зрителя.

До этого Бузова после выпуска клипа на песню, в котором есть откровенные кадры, заявила, что готова к съемкам в подобных сценах, если ей будет подходить сценарий. Она считает, что «умеет играть любовь». Также певица подчеркнула, что эти съемки стали для нее важным опытом.